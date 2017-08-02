Члены наблюдательного совета туркластера «Псковский» обсудили единый стиль для исторического центра Пскова

13:25, 02 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 2 августа, на заседании наблюдательного совета при администрации области по контролю за развитием комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» его члены обсудили вопрос о выработке единого стиля для рекламных конструкций и фасадов зданий в исторической части Пскова.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, председатель Общественного совета при областном Госкомитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов обратил внимание на вид нынешних рекламных конструкций, которые, по его словам, не отвечают требованиям исторического центра.

«Неплохо было бы разработать для Пскова единый стиль для рекламы. Также необходимо работать с фасадами. На уровне муниципалитета нужно поднимать эту тему. Не хотелось бы повторять тему «Акваполиса» с разноцветным фасадом на берегу реки - смотрится не очень. Я надеюсь, что с приходом главного архитектора Псковской области мы придем к единому дизайну, стилю города».

Председательствующая на заседании первый вице-губернатор Вера Емельянова заметила по этому поводу: «Эти вопросы нужно решать с главным архитектором Пскова, выработать какие-либо решения по фасадам, готовить к реализации».

Ещё один участник заседания, член Общественной палаты Псковской области и главный редактор газеты «КурьерЪ» Олег Константинов сказал: «Вопрос абсолютно верный поставлен. Нужно сделать единый стиль. Вот смотрите, делали мы улицу Калинина, а там уже брусчатка осела около церкви. Кроме того, совершенно отсутствует напрочь архитектура малых форм. Улица Свердлова [где планируется реконструкция в рамках проекта туркластера «Псковский» — ПАИ] — вот будут ли там малые формы? Нужно этот вопрос вынести, обсудить».

Зампредседателя госкомитета региона по культуре Юлия Белобородова ответила, что согласно со словами про малые архитектурные формы, которые можно делать в рамках проекта туркластера, «но фасады — нет». Она добавила, что реконструкцию фасадов обычных зданий можно проводить только за счёт инвесторов.