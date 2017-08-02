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Экономика

Хвойные лесоматериалы из Австрии задержаны на границе в Себеже

1 августа на Государственной границе Российской Федерации в многостороннем железнодорожном пункте пропуска Себеж запрещен транзит из Литвы в Казахстан партии лесоматериалов хвойных пород объемом более 83 кубометров, произведенных в Австрии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета – несоблюдение условий транспортировки лесоматериалов и несоответствие фитосанитарного сертификата требованиям. Так, лесоматериалы перемещались на открытой платформе, что недопустимо в период лёта карантинных объектов (насекомых), а в фитосанитарном сертификате в графе «дополнительная декларация» отсутствовала информация о зоне происхождения лесоматериалов.

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