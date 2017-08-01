0
10:28
«Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области
16:49
Двойное гражданство оказалось у кандидата в Псковскую гордуму от «Справедливой России»
15:06
«Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
12:28
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка
11:16
Избирательная память
12:01
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
12:41
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж
Еще новости
Политика

8 миллионов поступили на счета кандидатов и избирательных объединений в Псковской области

590 специальных счетов открыли в Псковской области кандидаты и избирательные объединения для финансирования своих кампаний. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области со ссылкой на данные ПАО Сбербанк, на счета поступили средства в общем объеме почти 8 млн рублей.

Избирательные фонды создаются за счет собственных средств и добровольных пожертвований граждан, юридических лиц. В случае, если пожертвование внесено с нарушением требований избирательного законодательства, оно не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет подлежит возврату жертвователю в полном объеме.

Контрольно-ревизионная служба при ТИК Пскова установлено одно такое нарушение, которое было устранено кандидатом в необходимые сроки. Контрольные мероприятия продолжаются во всех территориальных избирательных комиссиях региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
8 миллионов поступили на счета кандидатов и избирательных объединений в Псковской области Эксперт «Гражданского контроля» Олег Иванников: Уверен, что выборы в Псковской области пройдут конкурентно, открыто и честно 13 партий выдвинули 1010 кандидатов на предстоящие выборы в Псковской области В Пскове прошёл круглый стол на тему общественного контроля за предстоящими выборами «Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области 52 человека получили отказ в регистрации кандидатами в депутаты Псковской гордумы Двойное гражданство оказалось у кандидата в Псковскую гордуму от «Справедливой России» Завершилась регистрация кандидатов на выборы в Великолукскую гордуму «Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области
01 августа 2017
«Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области
Двойное гражданство оказалось у кандидата в Псковскую гордуму от «Справедливой России»
31 июля 2017
Двойное гражданство оказалось у кандидата в Псковскую гордуму от «Справедливой России» 5
«Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
28 июля 2017
«Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму 1
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка
28 июля 2017
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка 1
Избирательная память
26 июля 2017
Избирательная память 9
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
25 июля 2017
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж
24 июля 2017
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж 10
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда
23 июля 2017
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда 2

Идет загрузка...