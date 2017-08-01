8 миллионов поступили на счета кандидатов и избирательных объединений в Псковской области

14:16, 02 августа 2017, ПАИ

590 специальных счетов открыли в Псковской области кандидаты и избирательные объединения для финансирования своих кампаний. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области со ссылкой на данные ПАО Сбербанк, на счета поступили средства в общем объеме почти 8 млн рублей.

Избирательные фонды создаются за счет собственных средств и добровольных пожертвований граждан, юридических лиц. В случае, если пожертвование внесено с нарушением требований избирательного законодательства, оно не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет подлежит возврату жертвователю в полном объеме.

Контрольно-ревизионная служба при ТИК Пскова установлено одно такое нарушение, которое было устранено кандидатом в необходимые сроки. Контрольные мероприятия продолжаются во всех территориальных избирательных комиссиях региона.