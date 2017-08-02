Все липы на улице Свердлова в Пскове больны и требуют вырубки - эксперты

14:02, 02 августа 2017, ПАИ

По оценке специалистов, все липы на улице Свердлова больны и требуют вырубки, «чтобы дальше не разносить заразу». Об этом заявила заместитель главы администрации Пскова Светлана Исекеева на заседании наблюдательного совета при администрации области по контролю за реализацией мероприятий туристско-рекреационного кластера «Псковский» 2 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Все липы в Пскове находятся в таком состоянии. Было бы очень хорошо пересадить их все», - сказала Светлана Исекеева. При этом она добавила, что деревья будут убирать только те, которые «лежат на сетях», а при посадке новых будут учитывать норматив – не ближе пяти метров от фундамента здания.

Светлана Исекеева напомнила, что реконструкция затронет улицы Свердлова, Шуйского, Гоголя, набережную Псковы и две парковые зоны. Дважды проводились аукционы на выполнения работ, последний прошёл 23 июля. По его результатам был подписан контракт с подрядчиком на сумму 496,012 млн рублей. Срок его исполнения - декабрь следующего года.

«Понятно, что будут проблемы по перекрытию движения, поэтом все эти вопросы нужно решать», - отметила Светлана Исекеева. Она добавила, что на реконструируемых улицах будут перекладывать все инженерные сети, менять дорожное покрытия, тротуары, по паркам будут проложены велосипедные дорожки, но без выхода на проезжую часть, поскольку нет возможности для её расширения.

«Мы должны сработать лучше, чем на других объектах раньше», - заявила заместитель главы администрации города.

Она также сообщила, что в пятницу, 4 июля, будут подписаны все необходимые документы и начнётся реконструкция.