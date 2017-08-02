Книга о героях-десантниках пополнила псковскую библиотеку для незрячих и слабовидящих

18:05, 02 августа 2017, ПАИ

В тифлоинформационном отделе Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих появилось новое издание «Герои России – посмертно» по книге Олега Дементьева и Владимира Клевцова «Шаг в бессмертие», посвящённое погибшим воинам 104-го гвардейского парашютно-десантного Краснознамённого полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознамённой дивизии, которым в 2017 году исполнился бы юбилей со дня рождения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, книга адаптирована для незрячих и слабовидящих и издана в специальных форматах: укрупненным и рельефно-точечным шрифтом.

«К 15-летию со дня легендарного подвига 6-й парашютно-десантной роты в 2015 году библиотека выпустила адаптированное издание «А сыновьях уходят в бой», повествующее о героях-десантниках 6-й роты, родившихся на Псковской земле», - отметили в учреждении.