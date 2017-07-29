Еще двое жителей Псковской области стали жертвами мошенников в Интернете

15:19, 02 августа 2017, ПАИ

В Псковской области еще несколько граждан стали жертвами продавцов-мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, предприниматель из Великих Лук заказал товар на одном из сайтов в Интернете и перевел в счет его оплаты более 240 тысяч рублей. Однако ожидаемой продукции мужчина так и не получил. Более того, по адресу, указанному на сайте, такой организации не оказалось. Теперь с произошедшим предстоит разобраться великолукской полиции.

Житель Пушкинских Гор также доверился сомнительному интернет-магазину и лишился 11 тысяч рублей. На данном сайте отсутствовали контактные данные продавца, была лишь возможность оставить номер своего телефона. По данному факту проводит проверку отделение МВД России по Пушкиногорскому району.