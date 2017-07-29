0
12:59
Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
10:12
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
21:54
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
22:49
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
13:17
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
12:22
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
12:34
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
Еще новости
Происшествия

Пыталовский мопедист повторно сел за руль нетрезвым

В Пыталово на улице Красноармейской дорожная полиция остановила нетрезвого 29-летнего водителя мопеда «Ирбис», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
29 июля 2017
Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
29 июля 2017
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
25 июля 2017
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
24 июля 2017
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
23 июля 2017
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170 3
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
23 июля 2017
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
22 июля 2017
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
21 июля 2017
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС

Идет загрузка...