Пыталовский мопедист повторно сел за руль нетрезвым

15:29, 02 августа 2017, ПАИ

В Пыталово на улице Красноармейской дорожная полиция остановила нетрезвого 29-летнего водителя мопеда «Ирбис», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.