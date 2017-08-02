Великолучанам предлагают присоединиться к автомаршу «Дороги Победы – на Севастополь 2017»

18:09, 02 августа 2017, ПАИ

С 11 по 19 августа состоится международный автомотомарш «Дороги Победы – на Севастополь 2017». Жителей Великих Лук приглашают присоединиться к пробегу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Мероприятие организует некоммерческая организация «Фонд содействия примирению народов, участвующих в военных конфликтах» совместно с мотоклубом «Ночные Волки» и региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» при поддержке администрации Смоленской области в лице Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.

С более подробной информацией о данном мероприятии, а также со всеми новостями можно ознакомиться на новостном портале Нашадобраясмоленщина.рф в рубрике «#ДорогиПобедыНаСевастополь».

«Все желающие принять участие в автомотомарше могут обратиться в комитет по физической культуре и спорту администрации Великих Лук до 8 августа 2017 по номеру 3-26-75 с понедельника по пятницу с 9:00-13:00, с 14:00-18:00 (суббота, воскресенье – выходные)», - добавили в пресс-службе.