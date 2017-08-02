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Общество

Почти тысячу должников по оплате услуг ЖКХ посетили судебные приставы Псковской области

В ходе акции по взысканию задолженностей в пользу предприятий ЖКХ судебные приставы-исполнители Пскова, Великих Лук и районов области отработали около тысячи исполнительных производств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области.

Всю прошлую неделю судебные приставы региона проводили акцию под лозунгом «Не заплатил за свет и газ — приставы теперь у вас!» В задачи акции входили исполнительные действия в адресах должников, а также раздача и расклеивание специальных информационных листовок и буклетов с призывом оплаты долгов за свет, газ и воду. Также приставы старались проводить и разъяснительную работу с гражданами, рассказывали о правовых последствиях неуплаты задолженности по оплате коммунальных услуг.

В результате рейдов 129 исполнительных производств подлежат окончанию. В качестве меры принудительного взыскания судебные приставы произвели 80 арестов имущества должников на сумму в 445 тысяч рублей. Наибольшее количество арестов зафиксировано в Великих Луках. Также приставы взыскали или получили платёжные документы на сумму около 390 тысяч рублей. 154 должникам за неуплату услуг ЖКХ вручены требование о явке к приставу-исполнителю. У 53 граждан установлены источники получения дохода. Кроме того, в ходе акции расклеены и розданы более тысячи информационных листовок и буклетов с призывов уплаты долгов по ЖКХ.

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