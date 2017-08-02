Противопожарный рейд провели сотрудники МЧС и участковый в Пыталово

20:14, 02 августа 2017, ПАИ

2 августа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с участковым провели профилактический рейд в частном жилом секторе Пыталово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проведены беседы с населением по соблюдению требований пожарной безопасности, проинструктированы 16 человек, распространены 26 листовок на противопожарную тематику.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе.