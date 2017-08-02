План по заготовке кормов в Псковском районе выполнен на 111%

21:38, 02 августа 2017, ПАИ

1 августа состоялось расширенное заседание администрации Псковского района. В повестку дня были включены три вопроса, сообщили Псковскому агентству информации в муниципалитете.

С докладом о ходе заготовки кормов, уборки урожая и итогах работы отрасли животноводства за первое полугодие в сельскохозяйственных предприятиях района выступил председатель комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам администрации Псковского района Анатолий Иванов. Он рассказал, что Псковский район занял второе место в области по заготовке кормов, несмотря на сложные погодные условия. План выполнен на 111%. Это больше среднеобластных показателей в 1,5 раза, но меньше 2016 года на 14%. В сельхозпредприятиях ведутся работы по подготовке ферм к зимне-стойловому содержанию. Несмотря на все трудности, неблагоприятные погодные условия, сельхозтоваропроизводители района принимают все меры для заготовки кормов, уборки урожая и стабилизации показателей в отрасли животноводства, добавил Анатолий Иванов.

О работе административной комиссии и народной дружины доложил заместитель главы администрации района Геннадий Ранцев. Так, 23 лица наделены полномочиями составлять административные протоколы о правонарушениях. За первое полугодие проведено 14 заседаний административной комиссии, оформлены 54 материала, по 19 составлены протоколы в полиции, 16 составили администрации сельских поселений.

О ходе подготовки к выборам в органы местного самоуправления на территории Псковского района проинформировала председатель территориальной избирательной комиссии Анна Садовникова. Содокладчиком выступил заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко. Выборы состоятся 10 сентября, досрочное голосование начнется с 30 августа. В данный момент оперативно решаются все организационные вопросы.

В завершении заседания, глава Псковского района Владимир Лавренов подвел итоги работы служб и подразделений Псковского района за июль, обозначил задачи на август.