Брошюры по вопросам ЖКХ подготовило псковское отделение Ассоциации юристов

22:19, 02 августа 2017, ПАИ

В рамках проекта «Развитие форм и видов бесплатной правовой помощи и правового просвещения в Псковской области» Ассоциация юристов подготовила брошюры серии «Право знать». Брошюры разработаны с учетом обращений граждан в приемную ассоциации и посвящены вопросам ЖКХ, актуальным вопросам нотариата, подводным камням кредитования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ассоциации.

Напомним, что проект направлен на оказание бесплатной юридической помощи гражданам, основную массу которых составляют люди пенсионного возраста, нетрудоспособные, инвалиды, малолетние, оставшиеся без попечения родителей дети, многодетные матери и представители других незащищенных слоев населения, а также граждане, проживающие в малых городах и сельской местности. В рамках проекта проводятся информационные дни в районах, которые включают открытые лекции для граждан по наиболее актуальным юридическим вопросам, очное консультирование. Также участники информационных дней в районах получают пакеты материалов, куда входят различные материалы по юридическим вопросам (буклеты, брошюры, газеты), имеющиеся в Ассоциации юристов.

Отметим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области».

Брошюры размещены на сайте ассоциации.