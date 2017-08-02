0
18:18
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:12
Конкурс фотографий «Сладкий поцелуй» стартовал в Псковской области
18:10
До +25 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 3 августа
17:12
Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе медовиков
15:36
Подарки и угощение от гипермаркета «Империал» ждут участников и гостей Медового фестиваля в Пскове
14:59
6-метровую «живую» пирамиду выстроили псковские десантники в День ВДВ (ВИДЕО)
14:02
Все липы на улице Свердлова в Пскове больны и требуют вырубки - эксперты
Еще новости
Общество

Еще три команды примут участие в турнире Ночной хоккейной лиге Псковской области

Еще три хоккейных клуба заявили о желании принять участие в турнире Ночной хоккейной лиге Псковской области – отборочном этапе всероссийского турнира. Об этом Псковскому агентству информации сообщил региональный координатор Ночной хоккейной лиги Псковской области Владимир Фандуберин.

Кроме уже заявленных восьми клубов «Псков», «Плесков», «Родина», «Медведи», «Легион», «Сталь», «Звезда», «Гвардия», в турнире примут участие хоккейные команды «Евро-Керамика», «Беркут» и «Автофаворит». Всего в итоговый список вошли 11 команд.

«Это седьмой сезон фестиваля. Заявочная компания уже началась и продолжится до середины сентября. По итогам отборочных турниров, лучшая команда примет участие в финале Ночной лиги в Сочи в мае», - добавил Владимир Фандуберин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 августа 2017
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Конкурс фотографий «Сладкий поцелуй» стартовал в Псковской области
02 августа 2017
Конкурс фотографий «Сладкий поцелуй» стартовал в Псковской области
До +25 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 3 августа
02 августа 2017
До +25 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 3 августа
Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе медовиков
02 августа 2017
Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе медовиков
Подарки и угощение от гипермаркета «Империал» ждут участников и гостей Медового фестиваля в Пскове
02 августа 2017
Подарки и угощение от гипермаркета «Империал» ждут участников и гостей Медового фестиваля в Пскове
6-метровую «живую» пирамиду выстроили псковские десантники в День ВДВ (ВИДЕО)
02 августа 2017
6-метровую «живую» пирамиду выстроили псковские десантники в День ВДВ (ВИДЕО)
Все липы на улице Свердлова в Пскове больны и требуют вырубки - эксперты
02 августа 2017
Все липы на улице Свердлова в Пскове больны и требуют вырубки - эксперты 8
Андрей Турчак поздравил личный состав и ветеранов 76-й дивизии с Днем ВДВ
02 августа 2017
Андрей Турчак поздравил личный состав и ветеранов 76-й дивизии с Днем ВДВ

Идет загрузка...