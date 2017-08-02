Еще три команды примут участие в турнире Ночной хоккейной лиге Псковской области

16:28, 02 августа 2017, ПАИ

Еще три хоккейных клуба заявили о желании принять участие в турнире Ночной хоккейной лиге Псковской области – отборочном этапе всероссийского турнира. Об этом Псковскому агентству информации сообщил региональный координатор Ночной хоккейной лиги Псковской области Владимир Фандуберин.

Кроме уже заявленных восьми клубов «Псков», «Плесков», «Родина», «Медведи», «Легион», «Сталь», «Звезда», «Гвардия», в турнире примут участие хоккейные команды «Евро-Керамика», «Беркут» и «Автофаворит». Всего в итоговый список вошли 11 команд.

«Это седьмой сезон фестиваля. Заявочная компания уже началась и продолжится до середины сентября. По итогам отборочных турниров, лучшая команда примет участие в финале Ночной лиги в Сочи в мае», - добавил Владимир Фандуберин.