Четыре страны продлили экономические санкции в отношении России

16:44, 02 августа 2017, ПАИ

Четыре страны - партнера Евросоюза - Черногория, Албания, Норвегия и Украина - продлили экономические санкции в отношении России до 31 января 2018 года. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном 2 августа в Брюсселе, пишет ТАСС.

«ЕС принимает к сведению эти обязательства и приветствует их», - отмечается в заявлении. Отметим, 28 июня Совет ЕС официально продлил антироссийские экономические секторальные санкции на шесть месяцев.

Санкционная политика ЕС включает три независимых направления: визовые ограничения в отношении российских граждан (действуют до сентября этого года), экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов (продлены до 31 января 2018 года), а также ограничительные меры в отношении Крыма (до 23 июня 2018 года).