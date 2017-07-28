3 августа ФК «Луки-Энергия» встретится с московским «Велесом»

16:54, 02 августа 2017, ПАИ

3 августа футбольный клуб «Луки-Энергия» завершит стартовую трёхматчевую серию домашних игр в дебютном Первенстве России. Матч с московским «Велесом» пройдёт на стадионе «Экспресс» и начнётся в 19:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Пока великолучане имеют в своём активе только одно очко и занимают 11-е место в турнирной таблице.

«Великолукские футболисты полны решимости одержать первую победу в турнире. Впрочем, у московских игроков желания будет не меньше», - отметили в ФК «Луки-Энергия».

Всех великолучан приглашают на матч, чтобы поддержать команду.