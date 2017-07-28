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3 августа ФК «Луки-Энергия» встретится с московским «Велесом»

3 августа футбольный клуб «Луки-Энергия» завершит стартовую трёхматчевую серию домашних игр в дебютном Первенстве России. Матч с московским «Велесом» пройдёт на стадионе «Экспресс» и начнётся в 19:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Пока великолучане имеют в своём активе только одно очко и занимают 11-е место в турнирной таблице.

«Великолукские футболисты полны решимости одержать первую победу в турнире. Впрочем, у московских игроков желания будет не меньше», - отметили в ФК «Луки-Энергия».

Всех великолучан приглашают на матч, чтобы поддержать команду.

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