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Общество

Конкурс фотографий «Сладкий поцелуй» стартовал в Псковской области

В Псковской области по инициативе издания «Комсомольская правда – Псков» стартовал конкурс фотографий «Сладкий поцелуй». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Это могут быть влюбленные пары и супруги, родители с детьми. Снимки могут быть выполнены конкурсантами, фотографами-любителями или признанными мастерами фотографии. Допустят к голосованию и снимки, сделанные не только на фотоаппарат, но и на мобильный телефон. Главное – соблюсти требования: в кадре должен быть запечатлен поцелуй.

Прием снимков стартует сегодня, 2 августа. С условиями конкурса можно познакомиться в положении. Участники конкурса до 10 августа могут самостоятельно выложить фотографии в тематический альбом в соцсети «ВКонтакте». Голосование начнется 10 августа на сайте «Комсомольской правды».

Победители будут названы 19 августа на «Медовом фестивале» в Детском парке Пскова. Участнику, чей снимок наберет максимальное количество голосов, вручат бочонок меда.

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