Подъезд к причалу отремонтирован в Печорском районе

17:47, 02 августа 2017, ПАИ

В Печорском районе после реконструкции введена в эксплуатацию автомобильная дорога «Подъезд к причалу (на остров Колпино)» протяженностью 1,766 км. Работы выполняло ООО «ДорСтройСервис», сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту.

Общий объем финансирования реконструкции составил 24,5 млн рублей.

Работы выполнялись в соответствии с разработанной проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы технической и сметной части.

Установленные гарантийные сроки по верхнему слою покрытия составляют 4 года; по укреплению обочин - 2 года; по дорожным знакам - 5 лет.