0
18:18
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:12
Конкурс фотографий «Сладкий поцелуй» стартовал в Псковской области
18:10
До +25 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 3 августа
17:12
Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе медовиков
15:36
Подарки и угощение от гипермаркета «Империал» ждут участников и гостей Медового фестиваля в Пскове
14:59
6-метровую «живую» пирамиду выстроили псковские десантники в День ВДВ (ВИДЕО)
14:02
Все липы на улице Свердлова в Пскове больны и требуют вырубки - эксперты
Еще новости
Общество

Подъезд к причалу отремонтирован в Печорском районе

В Печорском районе после реконструкции введена в эксплуатацию автомобильная дорога «Подъезд к причалу (на остров Колпино)» протяженностью 1,766 км. Работы выполняло ООО «ДорСтройСервис», сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту.

Общий объем финансирования реконструкции составил 24,5 млн рублей.

Работы выполнялись в соответствии с разработанной проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы технической и сметной части.

Установленные гарантийные сроки по верхнему слою покрытия составляют 4 года; по укреплению обочин - 2 года; по дорожным знакам - 5 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 августа 2017
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Конкурс фотографий «Сладкий поцелуй» стартовал в Псковской области
02 августа 2017
Конкурс фотографий «Сладкий поцелуй» стартовал в Псковской области
До +25 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 3 августа
02 августа 2017
До +25 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 3 августа
Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе медовиков
02 августа 2017
Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе медовиков
Подарки и угощение от гипермаркета «Империал» ждут участников и гостей Медового фестиваля в Пскове
02 августа 2017
Подарки и угощение от гипермаркета «Империал» ждут участников и гостей Медового фестиваля в Пскове
6-метровую «живую» пирамиду выстроили псковские десантники в День ВДВ (ВИДЕО)
02 августа 2017
6-метровую «живую» пирамиду выстроили псковские десантники в День ВДВ (ВИДЕО)
Все липы на улице Свердлова в Пскове больны и требуют вырубки - эксперты
02 августа 2017
Все липы на улице Свердлова в Пскове больны и требуют вырубки - эксперты 8
Андрей Турчак поздравил личный состав и ветеранов 76-й дивизии с Днем ВДВ
02 августа 2017
Андрей Турчак поздравил личный состав и ветеранов 76-й дивизии с Днем ВДВ

Идет загрузка...