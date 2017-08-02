Собственная газета появится у псковского центра внешкольной работы «Патриот»

17:32, 02 августа 2017, ПАИ

Центр внешкольной работы «Патриот» стал победителем в конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества по направлению молодежных проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Как сообщили в организации, грантовый проект рассчитан на создание детского пресс-центра на базе учреждения и издание военно-патриотической газеты «Патриот-Псков». Членами пресс-центра станут воспитанники «Патриота», которые будут самостоятельно находить материал и писать статьи. «Это будут учащиеся 8-11 классов. Проект позволит сориентировать ребят на выбор профессии в дальнейшем. Ведь работа хорошего журналиста востребована в наше время», - отметили авторы проекта.

Во время реализации проекта будут проходить фотоконкурсы «Город мой - Псков» и «Герои среди нас», фото-кросс «Нас-мех», конкурс юных поэтов «Город мой - Псков». Также будут проводиться мастер-классы с привлечением местных средств массовой информации газет, телевидения.

Издавать газету планируется два раза в месяц тиражом от 75 до 150 экземпляров. Старт проект намечен с начала нового учебного года. В планах центра внешкольной работы «Патриот» выпустить более 15 печатных изданий, а также организовать создание, наполнение и продвижение групп в социальных сетях охватом более 6000 человек.