В этом году на псковских дорогах погиб 1 велосипедист и 24 пострадали

18:01, 02 августа 2017, ПАИ

За 7 месяцев текущего года на территории Псковской области зарегистрированы 25 наездов на велосипедистов, в которых 1 человек погиб и 24 получили ранения различный степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, 1 августа на территории области зарегистрированы 3 ДТП с участием велосипедистов, в которых 2 человека ранены и 1 погиб. Напомним, в 22:30 в Гдовском районе на 149-м километре дороги Псков - Гдов- Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье 33-летний водитель «Ивеко» сбил 23-ленего молодого человека, который ехал на велосипеде по обочине без световозвращающих элементов. В результате ДТП велосипедист погиб на месте.

«Госавтоинспекция регистрирует большое количество ДТП по вине велосипедистов, которые пересекают пешеходные переходы, не спешившись. Водители двухколесных транспортных средств на большой скорости выезжают на пешеходный переход, думая, что автомобилисты смогут быстро отреагировать и вовремя затормозить. Однако, к сожалению, это происходит не всегда», - отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция региона обращается ко всем велосипедистам и любителям активного отдыха с просьбой быть максимально аккуратными, передвигаясь на таком транспорте. При движении по городу и загородным трассам в темное время суток нужно надевать одежду со светоозвращающими элементами или жилет. Также следует помнить, что залог безопасности – это неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения.