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Общество

Новое здание прокуратуры Псковской области откроется 8 августа

8 августа в 10:00 в Пскове состоится торжественное открытие нового здания прокуратуры Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Новое здание откроется по адресу: Псков, улица Плехановский посад, дом 6. В мероприятии примут участие заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Гуцан, губернатор области Андрея Турчак, председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, а также уполномоченные по правам человека, ребенка и по защите прав предпринимателей в Псковской области, руководители правоохранительных и судебных органов региона.

Строительство здания прокуратуры осуществлялось компанией-застройщиком Пскова ООО «Эгле». Это трехэтажное здание в форме «трилистника». В здании размещены все необходимые помещения основного и вспомогательного назначения, парадная, гостевая зона, зона отдыха для сотрудников, площадки для парковки автотранспорта.

«Строительство нового здания прокуратуры области было обусловлено в первую очередь необходимостью улучшения доступности для граждан. Прием посетителей теперь будет осуществляться в специально оборудованном помещении на первом этаже здания, организованы условия посещения граждан с ограниченными возможностями», - отметили в ведомстве.

В старом здании прокуратуры по улице Некрасова дом 54 разместятся прокуратуры Пскова, Псковского района, Псковская природоохранная межрайонная прокуратура и Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.

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