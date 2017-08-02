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Общество

Итоги работы прокуратуры Псковской области за первое полугодие обсудят 8 августа

8 августа в 11:00 состоится расширенное заседание коллегии прокуратуры Псковской области, на котором будут рассмотрены итоги работы ведомства за 1 полугодие и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на текущее полугодие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В мероприятии предполагается участие заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александра Гуцана, губернатора Псковской области Андрея Турчака, председателя Псковского областного Собрания Александра Котова, главного федерального инспектора по Псковской области Андрея Калинина, руководителей правоохранительных и судебных органов региона, уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей в Псковской области, сотрудников органов прокуратуры, других приглашенных.

«По итогам заседания коллегии предполагается принятие мер, направленных на повышение эффективности работы всех заинтересованных ведомств и улучшение состояния законности на территории региона», - добавили в ведомстве.

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