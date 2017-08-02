0
18:18
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:12
Конкурс фотографий «Сладкий поцелуй» стартовал в Псковской области
18:10
До +25 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 3 августа
17:12
Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе медовиков
15:36
Подарки и угощение от гипермаркета «Империал» ждут участников и гостей Медового фестиваля в Пскове
14:59
6-метровую «живую» пирамиду выстроили псковские десантники в День ВДВ (ВИДЕО)
14:02
Все липы на улице Свердлова в Пскове больны и требуют вырубки - эксперты
Еще новости
Общество

До +25 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 3 августа

3  августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +10 до +15 градусов, днем - от +20 до +25.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 августа 2017
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Конкурс фотографий «Сладкий поцелуй» стартовал в Псковской области
02 августа 2017
Конкурс фотографий «Сладкий поцелуй» стартовал в Псковской области
До +25 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 3 августа
02 августа 2017
До +25 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 3 августа
Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе медовиков
02 августа 2017
Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе медовиков
Подарки и угощение от гипермаркета «Империал» ждут участников и гостей Медового фестиваля в Пскове
02 августа 2017
Подарки и угощение от гипермаркета «Империал» ждут участников и гостей Медового фестиваля в Пскове
6-метровую «живую» пирамиду выстроили псковские десантники в День ВДВ (ВИДЕО)
02 августа 2017
6-метровую «живую» пирамиду выстроили псковские десантники в День ВДВ (ВИДЕО)
Все липы на улице Свердлова в Пскове больны и требуют вырубки - эксперты
02 августа 2017
Все липы на улице Свердлова в Пскове больны и требуют вырубки - эксперты 8
Андрей Турчак поздравил личный состав и ветеранов 76-й дивизии с Днем ВДВ
02 августа 2017
Андрей Турчак поздравил личный состав и ветеранов 76-й дивизии с Днем ВДВ

Идет загрузка...