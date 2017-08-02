Капремонт и инвентаризацию дворов обсудили председатели многоквартирных домов Пскова

19:38, 02 августа 2017, ПАИ

В Пскове состоялось очередное заседание Клуба председателей советов многоквартирных домов (МКД). Организовывать встречи активным гражданам помогает депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Специалист регионального оператора ФКР Псковской области Андрей Анисимов рассказал о том, что формируется план капитального ремонта многоквартирных домов на ближайшие 3 года, и ответил на вопросы, касающиеся текущих ремонтов МКД.

Член регионального штаба Общероссийского народного Фронта в Псковской области Сергей Елизаров рассказал о том, как проводится контроль капитального ремонта в регионе, о достигнутых результатах.

Также участниками клуба были озвучены нововведения в законодательстве, касающиеся возможности производить расчеты за ресурсы на содержание общедомового имущества не по нормативу, а по показаниям общедомового прибора учета. По словам специалистов, во многих МКД города это нововведение способно уменьшить расходы жителей, прежде всего за электроэнергию на СОИ.

Кроме того, постоянный эксперт клуба Дмитрий Гусаков рассказал о проводимой работе по инвентаризации дворовых и общественных территорий, на основе которой можно будет дать объективную оценку состояния городских территорий для формирования актуального плана ремонта дворовых территорий на ближайшие годы по программе «Формирование комфортной городской среды».

В завершение заседания Дмитрий Гусаков пригласил председателей в школу активного гражданина, организованную общественной палатой муниципального образования «Город Псков»: «На встречах юристы разъясняют законодательные аспекты, знания которых необходимы в современном мире». Напомним, что школа активного гражданина работает до 6 сентября каждую среду в библиотеке на улице Конная, 6.