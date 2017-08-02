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Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
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Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ

2 августа в Москве в Парке Горького мужчина ударил корреспондента телеканала НТВ во время прямого эфира. Как сообщает interfax.ru со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции, нападавшего задержали прибывшие на место сотрудники полиции. Он доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства

Сегодня в Интернете появилось видео прямого эфира телеканала НТВ, на котором неизвестный мужчина бил и оскорблял корреспондента, пока последний вёл прямой репортаж из Парка Горького, где проходило празднование Дня ВДВ.

В пресс-службе НТВ подтвердили нападение: «Во время «прямого включения» один из, по-видимому, бывших десантников нанес корреспонденту удар в лицо. Репортаж пришлось прервать. Стоит отметить, что нападение произошло в тот момент, когда Никита рассказывал, почему именно ВДВ называют «элитными» войсками», - говорится в сообщении на сайте телеканала.

В МВД отметили, что задержанный не имеет отношения к ВДВ.

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