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Общество

На 5 улицах Пскова идет ремонт, один объект завершен

В Пскове на 5 участках улиц ведется ремонт, один объект завершен. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, 2 августа начались работы на перекрестке улиц 128-й Стрелковой дивизии и Вокзальной: накануне подрядная организация начала демонтаж бортового камня с последующей заменой.

3 августа на объекте состоится рабочее совещание, на которое приглашены представители всех задействованных в ремонте служб. На месте будет проверено расположение кабелей связи, обследования состояния канализационных люков. После этого рабочие приступят к штроблению полотна дороги под установку светофорного объекта, который появится на данном перекрестке в рамках муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения по рекомендации ГИБДД и обращениям граждан.

Как сообщили в Управлении городского хозяйства администрации муниципалитета, на этапе замены бортового камня и фрезерования организация дорожного движения предполагает пополосное перекрытие улицы. При укладке выравнивающего и верхнего слоев рассматривается вариант о краткосрочном полном перекрытии участка.

На участке улицы Шестака от Рижского проспекта до Гаражного проезда также начался подготовительный этап ремонта. Специалисты муниципального предприятия «Горводоканал» ведут работы по водопроводным сетям, уточняется и дорабатывается схема ливневой канализации.

На 200-метровом участке Зонального шоссе от железнодорожного переезда до улицы Экипажа Гудина обследованы кабели связи, выполнены токосъёма, в ближайшее время рабочие приступят к демонтажу бордюрного камня.

Напомним, ремонт улицы Советской армии завершен, 3 августа состоится комиссионный прием работ. На улице Некрасова в благоприятную погоду будет уложен верхний слой асфальтового покрытия, на улице Гражданской ведутся работы по обустройству тротуара и замене коммуникаций. В этом сезоне в Пскове в плане ремонта стоят 17 участков улиц.

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