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Общество

Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год подготовила псковская библиотека

Псковская областная универсальная научная библиотека подготовила «Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год». Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, календарь выпускается в электронном виде и размещается на сайте учреждения в разделе «Информационные ресурсы»

Даты календаря снабжены подробными статьями, пристатейными списками литературы, в разделе «Праздники России» выделены отдельно Дни воинской славы, профессиональные и православные праздники.

Областная библиотека представляет библиографические указатели для специалистов и издания, подготовленные к памятным датам. Так,
биобиблиографический указатель «1917 год – Русская революция в лицах» к 100-летию революционных событий в России вышел в формате электронного издания, в нем представлена литература 1990-2000-х годов из фонда библиотеки и интернет-ресурсы. Издание включает разделы «Хроника революционного 1917 года», «Лица революции 1917 года», «Временное правительство», «Вожди Октябрьского переворота», «Временное Рабочее и крестьянское правительство».

В «Каталоге – проспекте книжной выставки «Блокадные дни Ленинграда» представлены издания из фонда библиотеки, отразившие облик города, общественно-политическую и бытовую жизнь блокадного Ленинграда. Материал каталога сгруппирован по темам «Блокада Ленинграда: день за днем», «Блокадный Ленинград сражается», «Блокадный Ленинград в художественной литературе». Внутри каждой темы литература расположена в алфавитном порядке авторов и названий. Каждое издание снабжено аннотацией.

Кроме того, выпущена серия открыток «Псковичи – герои Советского Союза». Второй выпуск «Юбиляры 2017 года»; проспект-каталог книжной выставки «Литература – педагогу», который группирован по темам «Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной деятельности современного специалиста», «Психокоррекционная и развивающая работа с детьми», «Школа самовыражения». Внутри разделов литература расположена в алфавите авторов и названий. Каждое издание снабжено аннотацией.

Псковичи могут ознакомиться с указателем «Неопубликованные и малотиражные издания, поступившие в сектор СНИКИ во 2 полугодии 2016 года». В издание включена информация о сценариях игровых и познавательных программ для детей и молодежи, путеводителях по литературным и историческим ресурсам Интернета, методико-библиографических материалах. Материал систематизирован по темам.

Подробнее - на сайте библиотеки.
 

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