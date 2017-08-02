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Вынесен приговор ещё одному участнику нападения на псковских десантников в Чечне

Суд вынес приговор жителю Чеченской Республики Аюбу Тунтуеву, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 УК РФ и статьёй 317 УК РФ (участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Следствие и суд установили, что 29 февраля 2000 года А. Тунтуев в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Нападение они осуществили с трех сторон, при этом А. Тунтуев, заняв позиции, из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военнослужащих. В боестолкновении, которое длилось до утра 1 марта, погибли 84 военнослужащих, а четверым военнослужащим были причинены ранения различной степени тяжести.

Северо-Кавказский окружной военный суд назначил Аюбу Тунтуеву наказание в виде 24 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей.

Ранее восемь участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины – член «УНА-УНСО» Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.

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