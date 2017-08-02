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Ремонтные бригады «Псковэнерго» устраняют последствия стихии на юге области

Вечером 2 августа силы филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» в составе 96 бригад направлены на юг Псковской области, где в результате ураганного ветра произошли отключения в распределительных сетях. Наиболее пострадали от непогоды Пустошкинский, Себежский, Усвятский и Локнянский районы, где порывами шквалистого ветра до 25 метров в секунду срывало крыши зданий и валило деревья, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергопредприятия. 

В настоящее время в «Псковэнерго» введен особый режим работы. Организовано взаимодействие с Главным управлением МЧС по Псковской области, органами региональной власти и местного самоуправления.

На аварийно-восстановительных работах заняты 259 человек и 97 единиц техники. В арсенале энергетиков спецтехника, автогидроподьемники, ручной инструмент, а также оборудование и материалы для восстановления воздушных линий электропередачи. Для обеспечения подачи электроэнергии к социально значимым объектам, оказавшимся в зоне отключения, задействованы пять передвижных дизель-генераторов. Выполняются заявки от населения по сети 0,4 кВ.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8- 800-333-02-52.

«Псковэнерго» обращает внимание населения на меры безопасности при нахождении вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

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