В форуме «Территория бизнеса – территория жизни» могут принять участие псковичи

22:24, 02 августа 2017, ПАИ

23 августа в Светлогорске Калининградской области пройдет очередной этап форума «Территория бизнеса – территория жизни». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Организаторами проекта являются Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общественная палата Российской Федерации и автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В рамках форума состоится вручение Национальной премии «Бизнес-Успех», целью проведения которой является популяризация малого и среднего бизнеса, а также тиражирование успешного опыта улучшения бизнес-климата.

Номинации премии: «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата», «Лучшая система закупок муниципального уровня».

Прием заявок осуществляется до 9 августа.

Контактная информация организатора: +7 (495) 620-98-50 (доб.1265), nesterenko@bsaward.ru (Алёна Нестеренко)

Сайт проекта: http://премиябизнесуспех.рф/.