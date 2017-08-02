Оперативные и коммунальные службы работают в местах прохождения грозового фронта в Псковской области

21:51, 02 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 2 августа, в результате прохождения грозового фронта имеется нарушение энергоснабжения, падение деревьев, повреждение кровли в Себежском и Пустошкинском районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росии по Псковской области.

Энергоснабжение в Пустошкинском районе восстановлено в полном объеме. Дорожное полотно на трассе Р-23 в районе населенного пункта Красково освобождено от упавших деревьев, нарушение жизнеобеспечения населения отсутствует.

В Себежском районе произошло падение около 80 деревьев, из них четыре дерева упали на жилые дома в Себеже и повредили кровли домов. Имеются отключения энергоснабжения в 150 населенных пунктах с населением 3 тыс. 399 человек.

На озере Озеряцкое в национальном парке «Себежский» Себежского района в результате падения дерева пострадали два человека.

В настоящее время в местах происшествий работают оперативные и коммунальные службы.

Номера телефонов экстренного вызова единой дежурно-диспетчерской службы спасения: со стационарного телефона «01», с мобильного «101», «112».

Номер единого «телефона доверия» Главного управления МЧС России по Псковской области: 8(8112) 79-99-99.