Предложения по сокращению количества «бензиновых» машин поручил разработать Дмитрий Медведев

09:15, 03 августа 2017, ПАИ

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам составить список возможных мер государственной поддержки для развития системы электрического транспорта в стране, пишет газета «Известия». Поручение должно быть исполнено до 17 августа.

За это время профильные ведомства должны сформировать пакет предложений по популяризации электротранспорта и обратных мер, направленных на сокращение количества «бензиновых» автомашин. Так, например, уже озвучена идея об ограничении использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в ряде городов (с населением около 1 млн и больше) и на отечественных курортах.

С инициативой активизации развития системы использования электротранспорта выступила автостроительная компания КАМАЗ в лице ее генерального директора Сергея Когогина. Среди его конкретных предложений – внедрение в стране программы по сокращению вредных выхлопов от автотранспорта, включающей в себя, помимо прочего, ограничительные меры в отношении автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, Когогин предложил установить на нулевом уровне ставку транспортного налога для владельцев электромобилей и гибридов, принять госпрограмму для создания бесплатных парковок на муниципальных землях и обеспечить субсидии потенциальным покупателям.

В Правительстве подчеркнули, что предложения КАМАЗа совпали с ведомственными планами по развитию системы электротранспорта в РФ.