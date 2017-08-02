Экспорт устриц и омаров увеличила Россия

09:07, 03 августа 2017, ПАИ

За первые пять месяцев текущего года объем экспорта из РФ ракообразных и моллюсков, в том числе устриц увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года . Партнерами России в этой сфере сбыта являются Южная Корея, Япония, Нидерланды, Молдавия, Казахстан и Белоруссия, пишет газета «Известия».

Активное развитие морских плантаций для выращивания водных организмов (аквакультуры) в России началось в рамках программ по импортозамещению после введения западных санкций. В общей сложности за указанный период РФ экспортировала 27,4 тыс. тонн ракообразных (крабов, креветок, раков и омаров) и почти 4 тыс. тонн моллюсков (гребешков, каракатиц, устриц и мидий) на общую сумму в $280 миллионов.

Импортируются на российский рынок ракообразные и моллюски, преимущественно, креветки. С начала года по конец мая закупки обошлись РФ в общей сложности в $106 млн.

Экспортирует Россия преимущественно свежих ракообразных и моллюсков, а импортирует мороженые морепродукты. По мнению экспертов, наращивать объем экспорта позволяет увеличение вылова и повышение объемов импорта.