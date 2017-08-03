Получить благоустроенные квартиры помог прокурор дновским сиротам

10:11, 03 августа 2017, ПАИ

В Дновском районе прокурор добился предоставления квартир лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства заявители, имеющие соответствующий статус, длительное время не были обеспечены жилыми помещениями. В этой связи прокурор района направил в Дновский районный суд исковые заявления к Главному государственному управлению социальной защиты населения Псковской области с требованием включить указанных граждан в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, а также к администрации Дновского района - об обязании предоставить им жилые помещения.

Требования прокурора удовлетворены, суд возложил на ответчиков соответствующие обязанности. В настоящее время решения суда исполнены, администрация района предоставила заявителям две благоустроенные квартиры в Дно.