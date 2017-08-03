Прокуратура обязала себежскую колонию прекратить сброс загрязняющих веществ в реку Идрицу

09:21, 03 августа 2017, ПАИ

В Себежском районе прокуратура принимает меры по защите водных объектов и водных биологических ресурсов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что ИК-3 осуществляет сброс загрязняющих веществ в реку Идрицу без соответствующего разрешения на данный вид деятельности.

В прокуратуре отметили, что выбросы и сбросы химических веществ, в том числе радиоактивных, микроорганизмов в окружающую среду в пределах установленных нормативов допускаются на основании разрешений, выданных органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес и. о. начальника колонии представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.