Прокуратура обязала себежскую колонию прекратить сброс загрязняющих веществ в реку Идрицу
В Себежском районе прокуратура принимает меры по защите водных объектов и водных биологических ресурсов.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что ИК-3 осуществляет сброс загрязняющих веществ в реку Идрицу без соответствующего разрешения на данный вид деятельности.
В прокуратуре отметили, что выбросы и сбросы химических веществ, в том числе радиоактивных, микроорганизмов в окружающую среду в пределах установленных нормативов допускаются на основании разрешений, выданных органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.
В этой связи прокуратура района внесла в адрес и. о. начальника колонии представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.