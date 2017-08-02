Юные псковичи познакомились с местным фольклором и башкирскими традициями

09:58, 03 августа 2017, ПАИ

Псковская областная общественная детская организация «Радуга» при содействии ГБОУДОПО «Дом детства и юношества «Радуга» реализует социальный проект «Фольклорные встречи - непринужденное введение в традиционную культуру Псковской области». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, идея встреч состояла в том, чтобы участники получили ознакомительные теоретические знания, узнали о традициях Псковской области, а затем увидели разнообразие и единство традиций других регионов России.

На первой встрече ребята и взрослые получили первичные знания о формах народной художественной культуры на конкретных примерах устного и игрового фольклора, были привлечены к обсуждению проблем знания народных традиций на личностном и общественном уровнях.

Участники второй встречи смогли дополнить полученный объем теоретических знаний по различным темам, закрепляя их практическими занятиями во время работы областного фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины». Во время лекционных занятий, в ходе работы круглых столов ребята знакомились с отличительными особенностями псковского фольклора, материальной культуры.

Третья встреча состоялась во время работы Всероссийского фольклорного открытого фестиваля «Псковские жемчужины» с 26 по 31 июля. На встречу были приглашены участники предыдущих.

«Живое общение с участниками фольклорных коллективов России в рамках Всероссийского фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины» на просмотрах конкурсных программ, а также на вечерках позволило ребятам непосредственно прикоснуться к богатству народных традиций нашей необъятной Родины. В фестивале приняли участие творческие коллективы из Перми и Пермского края, Твери, Тулы, Вологодской, Челябинской областей, Латвийской Республики, Пскова и Псковской области», - рассказали организаторы.

Участники инструментального ансамбля кураистов «Маяк батырдары» познакомили с башкирскими традициями и устроили вечерки.

Согласно программе социального проекта в марте состоялся конкурс творческих работ «Жизненный круг» («Традиционные игры моей местности», «Сказки, легенды, былички моей местности»). Одной из задач этого конкурса являлось приобщить детей к изучению устного творчества и игрового фольклора Псковской области через общение со старожилами-информаторами, в том числе на примерах собственной семьи, а также изучить тему по имеющимся публикациям, специальной литературе. Победители конкурса были приглашены на Всероссийский фестиваль и успешно участвовали в конкурсе исследовательских работ.

Дарья Александрова с докладом «Сказки моей местности» из деревни Глубокое Опочецкого района завоевала диплом II степени, Ратмир Герасимов из Пскова познакомил с игрой, о которой рассказал ему дедушка, житель Середки, он награжден дипломом III степени.

В рамках программы также были организованы экскурсии в Святогорский монастырь, в усадьбы музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Для выполнения программ встреч проекта были привлечены высококвалифицированные специалисты в области традиционной народной культуры, научные сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», методист Дома детства и юношества «Радуга». Также помощь в проведении мероприятий проекта оказали доброхоты.