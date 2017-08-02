Порядка 100 участников собрал фестиваль «Псковские жемчужины»

11:00, 03 августа 2017, ПАИ

C 26 по 31 июля в Пушкинских Горах прошел XVI Всероссийский фольклорный открытый фестиваль «Псковские жемчужины». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в фестивале приняли участие около 100 человек - фольклорные ансамбли и индивидуальные исполнители из Вологодской, Псковской, Тверской, Тульской, Челябинской областей, Пермского края и Латвии.

Благодаря взаимодействию с Государственном историко-литературным и природно-ландшафтным музем-заповедником А. С.Пушкина «Михайловское» некоторые мероприятия проходили непосредственно на сценических площадках музея.

Традиционно в начале фестиваля его участники познакомились друг с другом в рамках творческой мастерской: ансамбли подготовили «визитную карточку» о своем творчестве, работе, достижениях, проблемах и планах на будущее.

Творческие мастерские и лаборатории провели ведущие специалисты в области фольклора - заведующая кафедрой этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Г. Лобкова, доцент кафедры консерватории Е. Редькова, заведующий отделом этнографии русских Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге Д. Баранов.

В последние годы сложилась практика проведения мастер-классов самими участниками фестиваля: коллектив из Череповца обучал традиционной вышивке; гости из Вентспилса показали технику сажения по бели; участники из Перми и Тулы провели мастер-класс по изготовлению традиционных кукол; ансамбль «Слетье» из Твери - по традиционной пляске; Ратмир Герасимов из Пскова учил всех желающих старинной игре «Маслице», воссозданной им по рассказам своего деда.

«Одним из самых интересных и зрелищных моментов фестиваля стали вечерки. Это когда конкурсанты в непринужденной атмосфере водят хороводы, поют песни, учат друг друга танцевальным движениям, припевкам, вовлекают окружающих местных жителей и туристов в общее веселье», - отметили организаторы.

По мнению членов жюри, все ансамбли представили интересные программы с использованием этнографических материалов своего региона: долгие песни, календарные обряды, танцевальную программу. Итоги фестиваля подвели на «круглом столе», обсудили проблемы изучения и сохранения традиционной культуры, подчеркнули важность таких мероприятий на пути возрождения традиций народной культуры.

На закрытии фестиваля победители и призеры получили дипломы и награды. По решению жюри были отмечены дипломами I степени: в старшей возрастной группе - молодежный фольклорно-этнографический ансамбль «Слетье» из Твери; фольклорный ансамбль «Гусельки» Дома детского творчества Пскова; в младшей группе - фольклорный ансамбль «Юрьев день» Вентспилскоой средней школы № 2.

В различных номинациях индивидуального творчества стали победителями Дарья Калинина из Череповца - «Лучший исследователь»; Лейла Махер Салех Аль-Фатташ из Твери - «Лучший солист-вокалист»; София Седача из Вентспилса - «Лучший сказитель» (младшая группа).

Успешно выступили на фестивале и награждены дипломами I степени в различных номинациях обучающиеся МБУДО «Дом детского творчества» Пскова: Анна Дмитриева получила звание «Лучший мастер «Золотые руки»; Ксения Листкова - «Лучший музыкант»; Валерия Николаева - «Лучший сказитель»; Андрей Аракчеев - «Лучший танцор», Ольга Зинина - «Лучший музыкант».

Для участников фестиваля были организованы экскурсии в Святогорский монастырь, в музейные усадьбы Пушкиногорья, в Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь.