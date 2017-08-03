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13-летний псковский велосипедист выехал на дорогу из-за стоявшего автомобиля и попал под колёса «Форда»

2 августа в 20:40 в Пскове у дома № 10а по улице Озерной 36-летний водитель «Форд Фокуса» сбил 13-летнего подростка, который неожиданно выехал на велосипеде на проезжую часть из-за стоявшего автомобиля. В результате ДТП велосипедист получил незначительные травмы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В этот же день в 21:10 в Новосокольниках у дома № 3 по улице Октябрьской 44-летний водитель «Мицубиси Лансер» в состоянии алкогольного опьянения на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Хендай Солярис». Незначительные травмы получил 20-летний пассажир «Хендай».

В 22:50 в Пскове у дома № 8 по Октябрьскому проспекту 39-летний водитель «Мерседес Бенц» на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги на главную дорогу не пропустил мотоцикл «Ямаха» и столкнулся с ним. 34-летний мотоциклист и его 36-летняя пассажирка госпитализированы в областную больницу.

В 23:00 в Дновском районе в деревне Морино 29-летний водитель «Форд Фокуса» выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, съехал с проезжей части в правый кювет по ходу движения, сбил опору и перевернулся. Водителя и 26-летнюю пассажирку доставили в больницу.

Всего за прошедшие сутки на территории Псковской области зарегистрированы 4 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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