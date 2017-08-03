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Общество

Более 2500 человек приняли участие в праздновании Дня ВДВ в Пскове

2 августа сотрудники псковской Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность во время праздничных мероприятий, посвященных 87-й годовщине со дня образования воздушно-десантных войск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В охране общественного порядка, совместно с полицией, были задействованы сотрудники ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области. В мероприятиях, проходивших в городе Пскове, приняли участие более 2500 жителей и гостей города.

«Стражи порядка, руководствуясь действующим законодательством, предприняли все необходимые меры для того, чтобы мероприятия прошли без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке», - добавили в ведомстве.

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