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«Волейбольный» ПАИ-live состоится в 15:00

Сегодня, 3 августа, в 15:00 гостем ПАИ-live станет президент Федерации волейбола в Псковской области Сергей Ершов.

4 августа Псков впервые принимает этап Чемпионата России по пляжному волейболу. Соревнования сильнейших волейболистов страны пройдут на четырех площадках в районе городского пляжа возле Мирожского монастыря. Гость эфира расскажет, как готовился город к статусному турниру, каковы  на соревнованиях шансы псковичей, насколько популярен этот вид спорта в регионе.

Свои вопросы Сергею Ершову можно оставлять на странице  ПАИ-live.

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