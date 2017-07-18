«Волейбольный» ПАИ-live состоится в 15:00

10:18, 03 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 3 августа, в 15:00 гостем ПАИ-live станет президент Федерации волейбола в Псковской области Сергей Ершов.

4 августа Псков впервые принимает этап Чемпионата России по пляжному волейболу. Соревнования сильнейших волейболистов страны пройдут на четырех площадках в районе городского пляжа возле Мирожского монастыря. Гость эфира расскажет, как готовился город к статусному турниру, каковы на соревнованиях шансы псковичей, насколько популярен этот вид спорта в регионе.

Свои вопросы Сергею Ершову можно оставлять на странице ПАИ-live.