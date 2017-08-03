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Общество

4 двора на улице Леона Поземского в Пскове вошли в программу «Формирование комфортной городской среды»

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков провел ряд встреч с жителями своего округа. Основной темой для обсуждения стала возможность участвовать в программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Григорий Стороненков отметил, что в этом году от округа № 11 в программу вошли 4 двора по улице Леона Поземского. В настоящее время депутат оказывает помощь жителям в подготовке заявок и необходимых документов для других дворов округа, чтобы они могли участвовать в программе в ближайшие 5 лет.

По вопросу создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения жителей проконсультировал эксперт в области универсального дизайна и доступной среды Федор Постнов. Эксперт готов участвовать в обследовании дворовых территорий и оказать методическую помощь в подготовке проектов.

Жители домов по улице Ижорского батальона, 6, 6а, 8 и 43, улицы Олега Кошевого, дом 23 и улицы Алехина, дом 1 с заинтересовались участием в программе. Они высказали свои пожелания по благоустройству дворовых территорий. Традиционными запросами собственников являются дополнительные парковочные места, детские игровые комплексы, скамейки, урны и благоустроенные зеленые зоны.

Для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» жителям предстоит оформить свои пожелания в виде дизайн-проектов, которые по просьбе депутата составит активист округа, краевед Олег Ивченко. На каждый двор Григорий Стороненков предоставил схему территории с указанием расположения инженерных сетей.

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