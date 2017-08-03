Шесть тысяч рублей снял мошенник с карты великолучанки

12:05, 03 августа 2017, ПАИ

В Великих Луках мошенник списал с карты местной жительницы 6 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, великолучанке с неизвестного номера на мобильный телефон пришло сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована и для разблокировки необходимо позвонить по указанному номеру. На звонок ответил мужчина и представился сотрудником банка. Вскоре он узнал персональные данные гражданки, а затем снял с ее банковской карты около 6 тысяч рублей.

В итоге, потерпевшая обратилась за помощью к стражам порядка. По данному факту возбуждено уголовное дело.