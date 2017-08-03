0
12:35
Андрей Турчак удовлетворил заявление об отставке руководителя комитета по имущественным отношениям Людмилы Гребневой
11:13
«МегаФон» выводит традиционные мобильные услуги на новый уровень
20:14
Противопожарный рейд провели сотрудники МЧС и участковый в Пыталово
18:18
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:12
Конкурс фотографий «Сладкий поцелуй» стартовал в Псковской области
18:10
До +25 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 3 августа
17:12
Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе медовиков
Еще новости
Общество

Шесть тысяч рублей снял мошенник с карты великолучанки

В Великих Луках мошенник списал с карты местной жительницы 6 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, великолучанке с неизвестного номера на мобильный телефон пришло сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована и для разблокировки необходимо позвонить по указанному номеру. На звонок ответил мужчина и представился сотрудником банка. Вскоре он узнал персональные данные гражданки, а затем снял с ее банковской карты около 6 тысяч рублей.

В итоге, потерпевшая обратилась за помощью к стражам порядка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак удовлетворил заявление об отставке руководителя комитета по имущественным отношениям Людмилы Гребневой
03 августа 2017
Андрей Турчак удовлетворил заявление об отставке руководителя комитета по имущественным отношениям Людмилы Гребневой 1
«МегаФон» выводит традиционные мобильные услуги на новый уровень
03 августа 2017
«МегаФон» выводит традиционные мобильные услуги на новый уровень
Противопожарный рейд провели сотрудники МЧС и участковый в Пыталово
02 августа 2017
Противопожарный рейд провели сотрудники МЧС и участковый в Пыталово
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 августа 2017
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Конкурс фотографий «Сладкий поцелуй» стартовал в Псковской области
02 августа 2017
Конкурс фотографий «Сладкий поцелуй» стартовал в Псковской области
До +25 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 3 августа
02 августа 2017
До +25 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 3 августа
Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе медовиков
02 августа 2017
Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе медовиков
Подарки и угощение от гипермаркета «Империал» ждут участников и гостей Медового фестиваля в Пскове
02 августа 2017
Подарки и угощение от гипермаркета «Империал» ждут участников и гостей Медового фестиваля в Пскове

Идет загрузка...