Выставка «Подвижники Псковской земли. ХХ век» открылась в Михайловском

12:09, 03 августа 2017, ПАИ

2 августа в Государственном Пушкинском музее-заповеднике «Михайловское» открылась выставка «Подвижники Псковской земли. ХХ век».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе «Михайловского» Лидия Токарева, экспозиция развёрнута в малом зале музейного Научно-культурного центра. На ней представлены графические листы православного художника, классика современной петербургской графической школы, заслуженного художника России Юрия Люкшина. На них запечатлены сцены монастырской и, шире, церковной жизни, портреты священников. Три портрета с выставки художник передал в дар музею.

Лидия Токарева уточнила, со ссылкой на главного хранителя музейных фондов Дарью Плотникову, что в коллекции музея уже есть несколько работ Юрия Люкшина из серии «Старцы Псковской земли», а также его графика по мотивам жизни и творчества Н. В. Гоголя и А. С. Пушкина.

Выставка открыта до 9 сентября.