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Водителя попавшего в Пскове в ДТП автобуса пришлось вырезать из кабины

Водителя автобуса ЛИАЗ, попавшего в ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове, пришлось вырезать из кабины, где его зажало в результате удара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Водитель чувствует себя нормально. Пострадавший в этой аварии только один – это кондуктор автобуса», - добавили в пресс-службе.

Пассажиров в ЛИАЗе в момент ДТП не было.  

Напомним, что сегодня, 3 августа, в Пскове на Ленинградском шоссе на светофоре у ДОС-120 городской автобус ЛИАЗ врезался в стоявший впереди автомобиль ЗИЛ.

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