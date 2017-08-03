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40 человек пострадали на дорогах Псковской области за неделю

С 27 июля по 2 августа пожарные и спасательные подразделения Псковской области 35 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибли 2 человека и 40 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В пяти случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов. «При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц», - рассказали в МЧС. За указанный период деблокирован один пострадавший. Один раз осуществлялось тушение автомобиля.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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