40 человек пострадали на дорогах Псковской области за неделю

13:27, 03 августа 2017, ПАИ

С 27 июля по 2 августа пожарные и спасательные подразделения Псковской области 35 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибли 2 человека и 40 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В пяти случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов. «При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц», - рассказали в МЧС. За указанный период деблокирован один пострадавший. Один раз осуществлялось тушение автомобиля.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.