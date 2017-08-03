Спартакиада среди сотрудников стартовала в псковском УФСИН

13:54, 03 августа 2017, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области стартовала 47-я летняя Спартакиада среди сотрудников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на учебно-спортивной базе «Динамо» в течение трех дней 9 команд, представляющих учреждения уголовно-исполнительной системы области, сразятся за право обладать переходящим кубком, а также выявят сильнейших спортсменов в личных первенствах.

С приветственным словом и пожеланиями удачи в соревнованиях выступили заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, председатель Совета ветеранов ведомства Владимир Михайлов. Право поднять флаг и дать старт спартакиаде было предоставлено победителю прошлого сезона – команде ИК-3. Также перед началом соревнований собравшиеся почтили минутой молчания память ушедшего их жизни сотрудника Отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области А. Сакина.

В первый соревновательный день прошли состязания по стрельбе из боевого оружия, подтягиванию на перекладине и отборочные матчи по волейболу. В стрельбе 1 место завоевала команда ИК-4 (526 очков), 2 место - УФСИН (518 очков), 3 место - ИК-3 (509 очков). В подтягивании на перекладине лидером стал представитель команды УФСИН Андрей Мусатов (35 раз), на второй позиции - сотрудник ИК-2 Дмитрий Панк (27 раз), третий - Андрей Калинин (26 раз) из ИК-3.

Далее участникам предстоит продемонстрировать ловкость, спортивную сноровку и умение работать в команде в служебном биатлоне и легкоатлетической эстафете, а также выявить лучшую волейбольную команду. Подведение итогов и награждение победителей состоится 4 августа.