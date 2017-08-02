Многофункциональный центр обслуживания туристов может появиться на Яна Райниса в Пскове
3 августа состоится 16-е заседание Научно-методического и экспертного Совета при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.
В ходе заседания предполагается повторно рассмотреть вопрос строительства индивидуального жилого дома по улице Красногорской, 2 в Пскове. Докладчиком выступит архитектор Елена Семенова.
Также будет обсуждаться возможность размещения проекционной рекламы на здании по Октябрьскому проспекту, 18 (с установкой проекционного оборудования на здании по Октябрьскому, 22).
О Многофункциональном центре обслуживания туристов на земельном участке по улице Яна Райниса, 2 расскажет архитектор ООО «Архитектурное бюро «А. В. Студио» Олеся Булыненкова.