Иван Штылин: 30 км бега в неделю - это норма для здорового образа жизни

11:50, 03 августа 2017, ПАИ

30 километров бега в неделю - это норма для ведения здорового образа жизни человека. Об этом заявил председатель Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 3 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ивана Штылина, бег является базой, подготовкой ко всем основным соревнованиям, а также самым доступным видом спорта, поэтому им занимается так много людей. Председатель госкомитета посоветовал спортсменам, прежде всего, советоваться с врачами, «чтобы из хорошего мероприятия все не превратилось в плохое».

Также он отметил, что самый массовый вид спорта – это футбол. «Легкая атлетика находится в лидерах, но, все-таки, к тем олимпийским видам интерес населения у нас немножко пропадает. Эстафеты, бег с препятствиями становятся более интересными, так в них присутствует элемент «шоу», - добавил Иван Штылин

Создатель сообщества «PRO SPORT» Александр Кузьмин рассказал, что в школе бега, которую он организовал, план тренировки выстраивается так, чтобы после занятий человек не сказал и не подумал: «Ой, болят ноги», чтобы у него не отпало желание заниматься бегом. «Мы хотим, чтобы человек получал удовольствие от бега. У нас девушки, которые не могли и 2 круга по стадиону пробежать, после наших тренировок бегают и по 10 км», - отметил он.

По мнению Александра Кузьмина, бегать нужно, но делать это необходимо осторожно, контролировать свое состояние, при усталости переходить на ходьбу. Также, по его словам, следует правильно подбирать кроссовки, бегать на мягкой поверхности, а не по асфальту, предпочтение отдавать грунтовым дорожкам. «Частые вопросы: хорошие ли кроссовки? По факту мы каждый раз бьемся о землю, и нужно эти удары смягчать», - сказал Александр Кузьмин. Он добавил, что в Пскове есть специализированные магазины с такой обувью, которую можно купить по адекватной цене, минимальная стоимость кроссовок - 3,5 тысячи.

Кроме того, Александр Кузьмин заявил, что негативно относится к занятиям на беговых дорожках в зале. «Но при некоторых ситуациях мы там бегаем. В этом ничего нет плохого, но это замкнутое пространство, это зал. Я предпочитаю бегать по улице, по нашему красивому городу. Если человек прошел на дорожке 13 км за час, то на улице он такого результата не добьется», - пояснил он.