Организаторы рассчитывают увеличить до тысячи число участников на этапах псковского Кубка «PRO SPORT»

12:19, 03 августа 2017, ПАИ

К следующему году организаторы рассчитывают увеличить до тысячи число участников на этапах псковского Кубка «PRO SPORT». Об этом заявил создатель движения «PRO SPORT» Александр Кузьмин на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 3 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Александр Кузьмин также добавил, что в следующем сезоне в Кубке появится этап на горе Соколихе. «У нас очень большие планы на следующий год. Мы сделаем забеги по болотам и грязи. Для профессионалов у нас более сложные дистанции, а для любителей - 8 километров», - рассказал организатор.

Он уверен, что Кубок «PRO SPORT» - это отличное мероприятие, когда его участники могут посмотреть достопримечательности, а «не только побегать».

«В Пскове у нас много красивых маршрутов, у нас есть все шансы, проводить такие соревнования и далее, - отметил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин. - Мы получаем только положительные отзывы от людей. Во время бега люди видят то, что другие видят только на фото».

Александр Кузьмин рассказал, что идея проводить Кубок «PRO SPORT» по бегу родилась в прошлом году после соревнования в дендропарке. «Идея очень понравилась, и мы решили проводить все это на более высоком уровне. Например, на 4-ом этапе у нас будут выступать певцы, будут развлекательные мероприятия для детей», - отметил он.

Ближайшие соревнования – четвёртый этап Кубка, сообщил организатор, пройдут в Финском парке в комплексе «Снегопад». На них уже подали заявки 90 человек, ожидается, что в итоге участников будет более 100. «В Финском парке у нас проходит легкий этап: один подъём по траве, все остальное по парку, по траве», - рассказал Александр Кузьмин.

«Я поддерживаю «PRO SPORT», который внёс краски в перечень мероприятий в Пскове, - подчеркнул Иван Штылин. - Те этапы Кубка, которые проходят, они для достаточно подготовленных. Из-за этого появляется стимул заниматься спортом и участвовать в состязаниях». Он предупредил, что пятый этап Кубка будет самым тяжёлым, ориентированным на людей, которые систематически занимаются бегом.