Псковичка приняла участие в летней Спартакиаде учащихся по боксу в Славянске-на-Кубани

14:49, 03 августа 2017, ПАИ

Псковичка Карина Иванова поделила 5-8 места на финальных соревнованиях VIII летней Спартакиады учащихся России по боксу среди юниоров и юниорок, которые прошли в Славянске-на-Кубани с 24 по 1 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, тренером спортсменки является Алексей Орлов.

На ринге встретились сильнейшие спортсмены сборных команд субъектов Российской Федерации, члены юниорской сборной команды России, победители первенства Европы 2016 года и первенства России 2017.