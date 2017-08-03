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Псковичка приняла участие в летней Спартакиаде учащихся по боксу в Славянске-на-Кубани

Псковичка Карина Иванова поделила 5-8 места на финальных соревнованиях VIII летней Спартакиады учащихся России по боксу среди юниоров и юниорок, которые прошли в Славянске-на-Кубани с 24 по 1 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, тренером спортсменки является Алексей Орлов.

На ринге встретились сильнейшие спортсмены сборных команд субъектов Российской Федерации, члены юниорской сборной команды России, победители первенства Европы 2016 года и первенства России 2017.

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