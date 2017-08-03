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Общество

Депутаты гордумы попросили начальника полиции ограничить проезд автомобилей по набережной в Пскове

Депутаты Псковской городской Думы 5 созыва Константин Болотин, Григорий Стороненков и Валерий Лесников обратились к начальнику УМВД по городу Пскову Сергею Сурину с просьбой ограничить передвижение автотранспорта по набережной реки Великой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В своем обращении депутаты пояснили, что в вечернее время на этой территории участились случаи проезда автотранспорта, хотя на въездах на набережную установлены дорожные знаки «Пешеходная дорожка», что согласно Правилам дорожного движения данный знак формирует собой участок дороги, предназначенный для движения исключительно пешеходов. Транспортные средства (механические, и немеханические) не могут воспользоваться данным участком для движения, остановки и стоянки (ПДД 4.5.1).

«Центральная набережная реки Великой всегда считалась зоной для отдыха горожан, ее капитальный ремонт был рассчитан на то, чтобы сделать эту территорию более комфортной для прогулок псковичей, детского отдыха и занятий спортом. Для этого там были предусмотрены велодорожки и современная детская площадка. Просим вас усилить контроль движения автотранспорта по указанной территории в самые короткие сроки», - говорится в обращении.

Добавим, что в вечернее время центральную набережную патрулируют сотрудники мотопатруля ППС, а также представители народных дружин, что снижает количество проезжающего автотранспорта, но не ограничивает его движение полностью.

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